Вычислить 6 умножить на 8/13
Математика
Вычислить 6 умножить на 8/13
Ответ(ы):
Гость:
4813= три целые, девять тринадцатых
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Математика