Согласны ли вы с высказыванием французского драматурга Ж.Расина:"Крупным преступ??ением всегда предшествуют мелкие.Никто никогда не видел,чтобы робкая невинность внезапно превратилась в безудержную распущенность?Аргументируйте...
Обществознание
Согласны ли вы с высказыванием французского драматурга Ж.Расина:"Крупным преступ??ением всегда предшествуют мелкие.Никто никогда не видел,чтобы робкая невинность внезапно превратилась в безудержную распущенность?Аргументируйте свой ответ.
Ответ(ы):
Гость:
Ну не много с этим не соглашусь так, как у любого преступления есть корыстный умысел и мотив. А размер преступления зависит от мотивации и случая. Как примером, можно взять убийство из мести, когда у человека просто ярость перед глазами. Хоть он этого раньше не делал, был примерным гражданином, но допустим, убил любовника жены из мести. Вначале узнал, продумал план, а за тем совершил содеянное.
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