ДАМ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ БАЛЛЫ x^log x (по осн 3)=1/9x^3
Алгебра
ДАМ ОЧЕНЬ ХОРОШИЕ БАЛЛЫ x^log x (по осн 3)=1/9x^3
Ответ(ы):
Гость:
ОДЗ: x > 0 Логарифмируем обе части по основанию 3 вводим замену t = 2; t = 1 откуда
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