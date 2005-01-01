Выпишите из каждой группы однокоренных слова,которые обозначают признак предмет??. Работа,рабочий,работать,работник. Яблоко,яблочко,яблочный,яблочник. Спасибо!

Русский язык
Выпишите из каждой группы однокоренных слова,которые обозначают признак предмет??. Работа,рабочий,работать,работник. Яблоко,яблочко,яблочный,яблочник. Спасибо!
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 группа : Рабочий , работник 2 группа : Яблочный , яблочник
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