Выпишите из выделенной части предложения все словосочетания с главным словом-глаголом."всё живое в лесу соединил цепочкой следов".6к. Даю 10Б.

Русский язык
Выпишите из выделенной части предложения все словосочетания с главным словом-глаголом."всё живое в лесу соединил цепочкой следов".6к. Даю 10Б.
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Автор: Гость
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Гость:
Соединил цепочкой, соедини всё
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