Выпишите из выделенной части предложения все словосочетания с главным словом-глаголом."всё живое в лесу соединил цепочкой следов".6к. Даю 10Б.

Русский язык

Выпишите из выделенной части предложения все словосочетания с главным словом-глаголом."всё живое в лесу соединил цепочкой следов".6к. Даю 10Б.

Автор: Гость