Помогите пожалуйста написать на английском письмо подруге которая живет в другой стране и рассказать ей в письме о будущих планах. А подруга приезжает через неделю например
Английский язык
Помогите пожалуйста написать на английском письмо подруге которая живет в другой стране и рассказать ей в письме о будущих планах. А подруга приезжает через неделю например
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Тип письма какой? Личное письмо? Скинь именно фотографию задания,я постараюсь помочь
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