Помогите пожалуйста написать на английском письмо подруге которая живет в другой стране и рассказать ей в письме о будущих планах. А подруга приезжает через неделю например

Английский язык

Помогите пожалуйста написать на английском письмо подруге которая живет в другой стране и рассказать ей в письме о будущих планах. А подруга приезжает через неделю например

Автор: Гость