1) С чем связано распределение облачности и осадков на планете Земля

Гость: Гость:

Это зависит от движения воздуха. например, на экваторе низкое а.д., а значит осадков выпадает много. Дальше воздух поднимается вверх, перемещается налево и направо, отдав осадки. т.е. в при нисходящих токах воздуха (где высокое а.д) осадков выпадает мало, а при восходящих токах воздуха (где низкое а.д) осадков выпадает много