1) С чем связано распределение облачности и осадков на планете Земля

География
1) С чем связано распределение облачности и осадков на планете Земля
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Это зависит от движения воздуха. например, на экваторе низкое а.д., а значит осадков выпадает много. Дальше воздух поднимается вверх, перемещается налево и направо, отдав осадки. т.е. в при нисходящих токах воздуха (где высокое а.д) осадков выпадает мало, а при восходящих токах воздуха (где низкое а.д) осадков выпадает много
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