Выпишите однокоренные слова с вариантами корней. Вода, водный, водянистый; светит??, освещать, свеча; камень, камешек; подруга, друзья, дружба; ученик, учить, учеба; выравнивать, ровный, равнина; смешной, смех;

Русский язык
Выпишите однокоренные слова с вариантами корней. Вода, водный, водянистый; светит??, освещать, свеча; камень, камешек; подруга, друзья, дружба; ученик, учить, учеба; выравнивать, ровный, равнина; смешной, смех;
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выравнивать,ровный,равнина.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Математика
Вынесите общий множитель за скобки А) 8•3+8•2 Б)8•3+5•3 В)9•13+7•9 Г)27•3+3•2
Ответить
Алгебра
Помогите с русским люди пожалуйста нужно помочь другу
Ответить
Обществознание
Напишите, пожалуйста, виды деятельности по возрасту
Ответить
Русский язык
Срочно! Значение ,, прокрустово ложе "
Ответить
Математика
Найдите частное от деления числителя на знаменатель. Деление выполняйте уголком А) 3/16
Ответить