Выпишите однокоренные слова с вариантами корней. Вода, водный, водянистый; светит??, освещать, свеча; камень, камешек; подруга, друзья, дружба; ученик, учить, учеба; выравнивать, ровный, равнина; смешной, смех;
Русский язык
Выпишите однокоренные слова с вариантами корней. Вода, водный, водянистый; светит??, освещать, свеча; камень, камешек; подруга, друзья, дружба; ученик, учить, учеба; выравнивать, ровный, равнина; смешной, смех;
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Выравнивать,ровный,равнина.
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Обществознание
Русский язык