Выпишите по три предложения с наклонениями изъявительными, повелительными, сослагательными из рассказа Заячьи лапы

Гость: Гость:

Буду писать начало предложений, ты перепишешь самостоятельно из текста. Изъявительные: зашли в аптеку. Дед, заикаясь от уважения .... Он нервно снял пенсне... Повелительные. Здесь должен быть глагол, типа "дай, откройте, давай" и пр. В тексте подобных нет Сослагательные: перестал принимать, замечательно нравится, стала похожа,