Выпишите по три предложения с наклонениями изъявительными, повелительными, сослагательными из рассказа Заячьи лапы
Русский язык
Выпишите по три предложения с наклонениями изъявительными, повелительными, сослагательными из рассказа Заячьи лапы
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Буду писать начало предложений, ты перепишешь самостоятельно из текста. Изъявительные: зашли в аптеку. Дед, заикаясь от уважения .... Он нервно снял пенсне... Повелительные. Здесь должен быть глагол, типа "дай, откройте, давай" и пр. В тексте подобных нет Сослагательные: перестал принимать, замечательно нравится, стала похожа,
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