Выпишите сказуемые, распределяя их по группам: а) простое сказуемое; б) составное глагольное; в) составное именное. Укажите, в какой форме стоят глаголы - сказуемое. 1) А по кромке озёрной у леса зеленеют в воде камыши. 2) Р...

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Выпишите сказуемые, распределяя их по группам: а) простое сказуемое; б) составное глагольное; в) составное именное. Укажите, в какой форме стоят глаголы - сказуемое. 1) А по кромке озёрной у леса зеленеют в воде камыши. 2) Раза два принимался накрапывать дождь. 3)Листья на нашей берёзе оставались зелёными и живыми. 4) В лодку стала набираться вода. 5) Сквер величаво листья осыпал. 6)Прибрежные пески делаются тёмными от росы. 7) Я люблю тяжёлую густо - лиловою влагу Средиземья. 8)Он любил пить горячий чай. 9) Живёт берёза барыней...Зелень у неё густая.Кора могучая, никакого сушняка не заметно. 10) Одинокая яркая звезда сверкала над лесами.

Автор: Гость