Выпишите слово образованное приставочно суффиксальным способом наездник, распрложить, вытерить росточек
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Выпишите слово образованное приставочно суффиксальным способом наездник, распрложить, вытерить росточек
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Наездник← на+езд{а}+ник
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