Округлите число 8,231 до сотых и найдите абсолютную погрешность ; a) 0.1 b) 1 c)0.001 d) 0.11
Алгебра
Округлите число 8,231 до сотых и найдите абсолютную погрешность ; a) 0.1 b) 1 c)0.001 d) 0.11
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