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Какие Рифмующиеся строки?
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Какие Рифмующиеся строки?
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1 и 2; 3 и 4 ;5 и 6; 7 и 8;9 и 10;1 и 12;13 и 14)
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