Найди значения выражений придворительно упростив его (b+179)-89при b 56;75

Математика
Найди значения выражений придворительно упростив его (b+179)-89при b 56;75
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(b+179)-89при b 56;75 1) b=56; Подставляем: (56+179)-89=235-89=146. 2) b=75; Подставляем: (75+179)-89=254-89=165
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