Разбор слова по составу "посмотрит"
Русский язык
Разбор слова по составу "посмотрит"
Ответ(ы) на вопрос:
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Посмотрит - по(приставка) смотр(корень) ит(окончание) посмотр(основание)
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