Разбор слова по составу "посмотрит"

Русский язык
Разбор слова по составу "посмотрит"
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Посмотрит - по(приставка) смотр(корень) ит(окончание) посмотр(основание)
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