Помогите пж решить задачку
Химия
Помогите пж решить задачку
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1)D(H2)=20 M(CnH2n-2)=20*2=40g/mol формула алкина такова СnH2n-2 решаем CnH2n-2=12n+2n-2=14n-2 (14n-2)/40 = 1 n=3 ⇒ C3H4 HC≡C-CH3 - пропин-1 2) дано mppa=200g W(C2H5OH)=15% -------------------- m(вва)-?, m(H2O)-? m(вва)=mppa*W/100%=200*15/100=30 g m(H2O)=200-30=170 g ответ масса воды =170 г, масса этанола =30 г
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