Кто нибудь писал сочинение по теме "Значеніе творчасці кандрата крапівы"?

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Кто нибудь писал сочинение по теме "Значеніе творчасці кандрата крапівы"?
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Кондрат Крапива, Белорусский, советский писатель. Родился он в 1896 году, а умер в 1991 году. Родился он в деревне "Низок" в крестьянской семье. Его творческая биография началась в 1922 году  с публикации в майском номере газеты «Савецкая Беларусь» сатирического стихотворения «Сваты». Стихотворные фельетоны, сатирические куплеты, басни всё чаще появляются на страницах белорусских газет и журналов под псевдонимом Кондрат Крапива. Вскоре его пьесы «Кто смеётся последним» и «Поют жаворонки» приобретают известность, по ним снимаются кинофильмы. На протяжении всей своей творческой жизни Кондрат Крапива, щедро отмеченный многочисленными наградами, званиями и премиями, будет ещё не раз, отрываясь от «высоких» академических дел и общественных занятий, возвращаться к жанру своей молодости — басне. Лучшие басни Кондрата Крапивы пережили своё время. Он получил много премий и наград.
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