Скажити примеры частиц пожалуйста!!!!!
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Скажити примеры частиц пожалуйста!!!!!
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
давай, пусть, пускай, бы, бывало, ли, разве, неужели, что за, как, вот, вон, вряд ли, едва ли, именно, как раз, только, лишь только, даже, ни, и, же, ведь, уж, всё-таки, -то. , перед, про, с, от, через и другие
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