Может ли слово полтора сочетаться со словом сутки? Дайте мотивированный ответ.

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Может ли слово полтора сочетаться со словом сутки? Дайте мотивированный ответ.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Да. Так как есть предложение со словосочетание. Например: До моего дня рождения осталось полтора суток.
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