Комар машет крылышками с частотой 700 Гц (т.е. делает 700 взмахов в секунду). Скорость ??олета комара - 2 км/ч. Оцените по порядку величины, сколько взмахов приходится сделать комару, чтобы пролететь 1 км.

Математика

Комар машет крылышками с частотой 700 Гц (т.е. делает 700 взмахов в секунду). Скорость ??олета комара - 2 км/ч. Оцените по порядку величины, сколько взмахов приходится сделать комару, чтобы пролететь 1 км.

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