Комар машет крылышками с частотой 700 Гц (т.е. делает 700 взмахов в секунду). Скорость ??олета комара - 2 км/ч. Оцените по порядку величины, сколько взмахов приходится сделать комару, чтобы пролететь 1 км.
Математика
Комар машет крылышками с частотой 700 Гц (т.е. делает 700 взмахов в секунду). Скорость ??олета комара - 2 км/ч. Оцените по порядку величины, сколько взмахов приходится сделать комару, чтобы пролететь 1 км.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За пол часа он пролетает 1км: 60×30=1800 1800×700=1260000взмахов чтобы протереть 1км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Так ласково величают в народе годовалого жеребенка,которому обычно стригут гриву.СИНТАКСИЧЕСКИЙ РАЗБОР.
Русский язык
Прочитайте найдите среди данных слов синонимы, антонимы, однокоренные слова грус??ь, печальный, грустить, унылый, грустный, веселый. запиши слова т...
Русский язык
Найдите в нем глаголы в неопределённой форме . Выпишите их и подчеркните сочетани?? букв на конце слова. У каждого из нас есть своя речка. Не ва...