Комар машет крылышками с частотой 700 Гц (т.е. делает 700 взмахов в секунду). Скорость ??олета комара - 2 км/ч. Оцените по порядку величины, сколько взмахов приходится сделать комару, чтобы пролететь 1 км.

Математика
Комар машет крылышками с частотой 700 Гц (т.е. делает 700 взмахов в секунду). Скорость ??олета комара - 2 км/ч. Оцените по порядку величины, сколько взмахов приходится сделать комару, чтобы пролететь 1 км.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
За пол часа он пролетает 1км: 60×30=1800 1800×700=1260000взмахов чтобы протереть 1км
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