Выпишите внутреннюю и внешнюю политику Елизаветы 1, итоги её царства!

История
Выпишите внутреннюю и внешнюю политику Елизаветы 1, итоги её царства!
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Гость:
Внешняя политика: Попытка поддержать претензии голштинского герцога на Шлезвиг, захваченный Данией→ухудшение отношений с Англией и Францией; Завершается перераспределение основных европейских держав на два больших блока: Венский союз (Австрия, Россия, Пруссия и Испания) и Ганноверский союз (Англия, Франция,Швеция,Дания и Голандия) Внутренняя политика: 26 февраля 1726г. – Создание Верховного тайного совета (Ф.М.Апраксин, А.Д.Меншиков, П.А.Толстой, Г.И.Головкин, А.И.Остерман и Д.М.Голицын); все важнейшие нити государственного управления были сосредоточены в этом учреждении; Ввод в действие Екатеринбургских заводов на Урале
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