Выпишите все натуральные числа, на которые обязательно делится любое натуральное число, запись которого оканчивается тремя нулями. Заранее спасибо!

Математика

Выпишите все натуральные числа, на которые обязательно делится любое натуральное число, запись которого оканчивается тремя нулями. Заранее спасибо!

Автор: Гость