Выполни действие ... СКОБКИ БОЛЬШИЕ Я НЕМОГУ ПИСАТЬ БОЛЬШИЕ БУДУ МАЛЕНЬКИЕ НО ОНИ БОЛЬШИЕ 1 5/17 * (7 - 2 4/11)=???
Математика
Выполни действие ... СКОБКИ БОЛЬШИЕ Я НЕМОГУ ПИСАТЬ БОЛЬШИЕ БУДУ МАЛЕНЬКИЕ НО ОНИ БОЛЬШИЕ 1 5/17 * (7 - 2 4/11)=???
Ответ(ы):
Гость:
1 5/17 * (7 - 2 4/11)= 22/17*(6 11/11-2 4/11)= 22/17*4 7/11=22/17*51/11=6
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