Выполни действие ... СКОБКИ БОЛЬШИЕ Я НЕМОГУ ПИСАТЬ БОЛЬШИЕ БУДУ МАЛЕНЬКИЕ НО ОНИ БОЛЬШИЕ 1 5/17 * (7 - 2 4/11)=???

Математика

Выполни действие ... СКОБКИ БОЛЬШИЕ Я НЕМОГУ ПИСАТЬ БОЛЬШИЕ БУДУ МАЛЕНЬКИЕ НО ОНИ БОЛЬШИЕ 1 5/17 * (7 - 2 4/11)=???

Автор: Гость