Если необходимо перейти замёрзший водоём то какие правила следует соблюдать?

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Необходимо во время движения по льду обходить опасные места и участки, покрытые толстым слоем снега. Идти по льду лучше всего с шестом (лыжной палкой). Прочность льда можно определить визуально: лед голубого цвета - прочный, белого - прочность его в 2 раза меньше, серый, матово-белый или с желтоватым оттенком лед ненадежен. Как таковых правил нет, только если чрезвычайная ситуация