Приключения тома сойера: на какие ценные вещи они поменяли свои безделушки срочно пожалуйста
Литература
Приключения тома сойера: на какие ценные вещи они поменяли свои безделушки срочно пожалуйста
Ответ(ы):
Гость:
Яблоко дохлая крыса двенадцать мраморных шариков свистулька осколок синего стекла от бутылки пушка из картона и ниток ключ который ничего не хотел отпирать кусок мела стеклчёянная пробка от графина оловянный солдатик пара головастиков шесть хлопушек одгоглазый котёнок медная ручка от двери собачий ошейник рукоятка ножа четыре апельсиновые корки и старая ломаная оконная рама
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