Відгадать загадку :росте хлопчикгарнесенький на городі в мене:чорні очі,жовті вії,капелюх-зелений.
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Відгадать загадку :росте хлопчикгарнесенький на городі в мене:чорні очі,жовті вії,капелюх-зелений.
Ответ(ы):
Гость:
Відповідь - соняшник
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