Какое натуральное число представлено в виде дроби 420/7 ? / -это знак дроби
Математика
Какое натуральное число представлено в виде дроби 420/7 ? / -это знак дроби
Ответ(ы):
Гость:
420/7 = 60 (просто делишь 420 на 7)
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