Помогите срочно составить рассказ по рисунку. употреби глаголы в будущем времени

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Помогите срочно составить рассказ по рисунку. употреби глаголы в будущем времени
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Сегодня вечером пойдет медведь с лисой по лесу. Мишка случайно наступит на хвост. Лисица закричит. Потом медведь ляжет в свою берлогу, и будет спать спокойно
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