Пожалуйста помогите найти 11 гласных и 22 согласных

Русский язык
Пожалуйста помогите найти 11 гласных и 22 согласных
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Короче-в русском алфавите как знаете 33 буквы- 10 гласных, 21 согласных,+ЬЪ знаки гласные это те буквы,которые мы произносим с приоткрытым ртом-АОЯЕЁИЫЮУЭ согласные-ЙЦКНГШЩЗФВПРЛДЖЧСМТБХ знаки-ЪЬ звуков- 6гласных 32согласных всего 42 звука
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