Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Как писать слова
Словари
Рефераты
Вопросы
Решите пожалуйста AgNO3+Pt=
Химия
Решите пожалуйста AgNO3+Pt=
Попроси больше объяснений
Следить
Отметить нарушение
Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
2Ag + Pt(NO3)2 = 2AgNO3 + Pt
Спасибо
Пожаловаться
Не нашли ответ?
Найди нужный
Ответить на вопрос
Отправить
Похожие вопросы
Литература
Л.Н.Толстой "Кавказкий пленник" Раскажите о любом герои рассказа..срочно! заране?? спасибо.!
Ответить
Математика
Найдите периметр восьмиугольника если каждая сторона имеет длину 3, 75 сантиметров
Ответить
Математика
Заполни пропуски в равенствах: 8395кг= ц. кг 43м= см 348ц= т. кг 8ч5мин= мин
Ответить
Математика
Представте в виде десятичной дроби а) 68/10 7 49/100
Ответить
Математика
Найдите значение выражения: 13целых 3/20 + 2целых 3/20 - 4целых 9/20
Ответить
Меню
Сочинения
Биографии
Краткие содержания
Анализ
Критика
Характеристики
Как писать слова
Рефераты
Вопросы
Поиск