Помогите пожалуйста составить три предложения Морковь,снегирь,тракторист,яблоко. в первом_ употребите имя существительное в именительном падеже во втором _в родительном в третьем_в винительном спасибо за ранее!

Русский язык

Помогите пожалуйста составить три предложения Морковь,снегирь,тракторист,яблоко. в первом_ употребите имя существительное в именительном падеже во втором _в родительном в третьем_в винительном спасибо за ранее!

Автор: Гость