Помогите пожалуйста составить три предложения Морковь,снегирь,тракторист,яблоко. в первом_ употребите имя существительное в именительном падеже во втором _в родительном в третьем_в винительном спасибо за ранее!
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Помогите пожалуйста составить три предложения Морковь,снегирь,тракторист,яблоко. в первом_ употребите имя существительное в именительном падеже во втором _в родительном в третьем_в винительном спасибо за ранее!
Ответ(ы):
Гость:
Морковь была очень сочная. Я увидел на ветке красивого снегиря. Мама купила Кате большое вкусное яблоко.
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