120, сделайте пожалуйста, даю все баллы!!!!!!
Русский язык
120, сделайте пожалуйста, даю все баллы!!!!!!
Ответ(ы):
Гость:
Наступает весна . тает снег и лёд. по вопросам. весна красивое время года. прилетают птицы. тает снег
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Алгебра
Решите задачу, составив уравнение. !!! ПРОСТАЯ ЗАДАЧА !!! СРОЧНО ПОМОГИТЕ !!! Длина ш??ольного стадиона на 40 м больше, чем ширина. Найдите длину...
Қазақ тiлi
Химия
При взаимодействии водорода и кислорода образовалось 450 г воды.чему равна масса г??зов, вступивших в реакцию?
Беларуская мова