120, сделайте пожалуйста, даю все баллы!!!!!!

Русский язык
120, сделайте пожалуйста, даю все баллы!!!!!!
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Автор: Гость
Ответ(ы):
Гость:
Наступает весна . тает снег и лёд. по вопросам. весна красивое время года. прилетают птицы. тает снег
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