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Выполни действия б)5/7-3/5 в)5/6-1/8
Математика
Выполни действия б)5/7-3/5 в)5/6-1/8
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Гость:
А) 0.11 б)0.71 jdhdhbdhdvdvdvdbbdvdvdvdvdvdvdv
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