Сочинение рассуждение на тему нужно ли в современном мире быть грамотным?

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Сочинение рассуждение на тему нужно ли в современном мире быть грамотным?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
В современном мире быть грамотным необязательно? В современном мире быть грамотным необязательно только тем, кто неспособен к обучению. Таким испокон веков старались привить простейшие трудовые навыки. Мести улицы, убирать помещения, грузить и разгружать вагоны, машины – вот удел этих людей. Это, конечно, вовсе не значит, что дворник, техничка, грузчик – обязательно люди неграмотные, не получившие хорошего образования. Обстоятельства иногда складываются таким образом, что человек вынужден выполнять неквалифицированную работу. Я знаю дворника, который, имея высшее инженерное образование, чтобы прокормить семью, устроился в КСК дворником, взял несколько участков. Чтобы успевать убирать эти участки, он сконструировал из подручных средств несложные машины и механические приспособления, которые помогали ему за три-четыре часа справляться со своей работ.
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