Знатоки английского, помогите! Нужны предложения со словом drive в разных его значениях.
Английский язык
Знатоки английского, помогите! Нужны предложения со словом drive в разных его значениях.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I love drive on car I drive all night we drive all day I love to drive shopping
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