Знатоки английского, помогите! Нужны предложения со словом drive в разных его значениях.

Английский язык
Знатоки английского, помогите! Нужны предложения со словом drive в разных его значениях.
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
I love drive on car  I drive all night we drive all day I love to drive shopping
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