СРОЧНО!!! ПОЖАЛУЙСТА!!! «Девизом героя Хемингуэя может быть: выстоять в безнадёжности». Разделяете ли вы это мнение? аргументируйте свою точку зрения.

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Творчество Э. Хемингуэя представляет собой новый шаг вперёд в развитии американского и мирового реалистического искусства. Основной темой творчества Э. Хемингуэя в течение всей его жизни оставалась тема трагичности судьбы рядового американца. Душой его романов являются действие, борьба, дерзание. автор любуется гордыми, сильными, человечными героями, умеющими сохранить достоинство в самых тяжелых обстоятельствах. Однако Многие герои Э. Хемингуэя обречены на беспросветное одиночество, на отчаяние. Будучи корреспондентом, Хемингуэй много и упорно работал над стилем, манерой изложения, формой своих произведений. Журналистика помогла ему выработать основной принцип: никогда не писать о том, чего не знаешь, он не терпел болтовни и предпочитал описывать простые физические действия, оставляя для чувств место в подтексте. Он считал, что нет необходимости говорить о чувствах, эмоциональных состояниях, достаточно описать действия, при которых они возникли. Его проза — это канва внешней жизни людей, бытия, вмещающего величие и ничтожество чувств, желаний и побуждений. Выдвинутый писателем «принцип айсберга» сочетается с так называемым «боковым взглядом» — умением увидеть тысячи мельчайших деталей, которые будто бы не имеют непосредственного отношения к событиям, но на самом деле играют огромную роль в тексте, воссоздавая колорит времени и места. Настоящий триумф ожидал его в 1952 г., когда он опубликовал свою повесть «Старик и море». Полная библейского величия и печали, эта книга глубоко гуманна. В её широких, обобщённых, почти символических образах воплощена любовь к человеку, вера в его силы. Для писателя — это повод рассказать о достоинстве человека, о горечи и счастье победителя, оставшегося с обглоданным акулами остовом рыбы