Рифмующиеся строки со словами кустах хвостах

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Рифмующиеся строки со словами кустах хвостах
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Сидят белочки в кустах И толкуют о хвостах
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