Как по вине человека могут быть нарушены эти связи между природой и человеком?
Окружающий мир
Как по вине человека могут быть нарушены эти связи между природой и человеком?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Загрязнение водоемов ,вырубка лесов, отравление воздуха химикатами т.е выхлопы автомобилей ,заводов ,фабрик.
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