Задания по литературе (7 класс) 1.Соотнесите названия художественных произведени?? и их авторов Произведения: 1) Левша 2) Дубровский 3) Конь с розовой гривой 4) И.И.Пущину 5) Тринадцатый подвиг Геракла 6) Кладовая солнца 7) У...

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Задания по литературе (7 класс) 1.Соотнесите названия художественных произведени?? и их авторов Произведения: 1) Левша 2) Дубровский 3) Конь с розовой гривой 4) И.И.Пущину 5) Тринадцатый подвиг Геракла 6) Кладовая солнца 7) Уроки французского 8) Тучи 9) Лошадиная фамилия 10) Железная дорога Авторы: Искандер, Астафьев, Пришвин, Лесков, Пушкин, Лермонтов, Распутин, Чехов, Некрасов, Атафьев, Рубцов, Шукшин. 2. Соотнесите название произведения и жанр 1) Парус 2) Левша 3) Уроки французского 4) Яблоки Гесперид 5) Конь с розовой гривой 6) Зимнее утро 7) Скотный двор царя Авгия 8) Садко 9) Осёл и соловей 10) Толстый и тонкий Жанры: Рассказ, повесть, стихотворение, сказ, легенда, миф, басня, предание, поэма. 3. Узнайте литературного героя 1) Об этом, - говорит, спору нет, что мы в науках не зашлись, но только своему отечеству верно преданные 2) А девочка тоже ползла по болоту, не поднимая вверх высоко головы. И так она приползла к горелому пню и дёрнула за самую плеть, где лежала змея. 3) Петр велел вести себя к ней. Привезли его во двор, он послал слуг своих спросить, кто же врач, который может излечить его, и обещал его богато одарить. Девица же без обиняков ответила... 4. С именами каких писателей и поэтов связаны эти географические названия? 1) Село Сростки Бийский район Алтайский край 2) Ясная Поляна Тульская область 3) село Константиново Рязанской области 4) Спасское-Лутовиново Орловская область 5) Тарханы Пензенкая область 5. Определите стихотворные размеры 1) Мороз и солнце! День чудесный! 2) Буря мглою небо кроет... 3) Тучки небесные, вечные странники!

Автор: Гость