Один двигается со скоростью х км/час, другой со скоростью большей на 5км/час. Какой путь пройдут оба автомобиля за 5 часов?

Математика

Один двигается со скоростью х км/час, другой со скоростью большей на 5км/час. Какой путь пройдут оба автомобиля за 5 часов?

Автор: Гость