Один двигается со скоростью х км/час, другой со скоростью большей на 5км/час. Какой путь пройдут оба автомобиля за 5 часов?
Математика
Один двигается со скоростью х км/час, другой со скоростью большей на 5км/час. Какой путь пройдут оба автомобиля за 5 часов?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
(х+5)км/ч-скорость второго авто. Тогда S=(x+x+5)*5=(2x+5)*5=10x+25 км.
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