Напишите 6 галочек о шёлковом пути

Гость: Гость:

Объединение страны, систематизация управления, расширение и укрепление надельного землепользования обеспечили укрепление экономического положения, что позволило в конце VI - начале VII в. активизировать внешнюю политику. Были присоединены к империи земли племен туюйхунь (в Восточном Цинхае). Властители Тюркского каганата признали "старшинство" Китая. В 602-603 гг. было восстановлено прерванное восстаниями китайское господство в Цзяочжоу (Северный Вьетнам), затем предприняты поход на юг Индокитайского полуострова и завоевательная экспедиция на Тайвань и о-ва Рюкю. Многократно предпринимались походы против северокорейского государства Когурё, первоначально не принесшие успеха. К концу 60-х годов VII в. Китайским войскам удалось разгромить Когурё, а еще раньше его союзника – государство Пэкче (на юге Корейского полуострова). Еще в 629-630 гг. китайские войска разгромили Восточный каганат , в результате чего империя утвердила свое преобладание на Великом Шелковом пути - торговой артерии, ведшей в Центральную далее в Переднюю Азию. Китайские армии дошли до Кучара и в 657 г. союзе с уйгурами разгромили Западный тюркский каганат. В крупных населенных пунктах вдоль Великого Шелкового пут размещаются китайские гарнизоны. В 751 г. китайская армия по начальством Гао Сяньчжи даже перешла через Тянь-Шань в Среднюю Азию, но здесь была остановлена арабами в битве на р.Талас. Широкое распространение в период Тан получают дипломатически связи с зарубежными странами в виде обмена посольскими миссиями. соответствии с возникшей еще в древности доктриной универсальности власти китайских государей как посредников между обожествляемыми Небесами и Землей все иноземные правители рассматривались как имеющие более низкий ранг, которые могут рассчитывать лишь на роль шуг китайского императора. Прибытие к китайскому двору иноземных досланцев официально трактовалось как выражение и подтверждения вассальной покорности, а доставляемые ими дары - как "дань" (гун). Китайские же посольства за рубеж везли "указы" иноземным влacтитeлям "жаловали" им китайские титулы, номинально вводившие их в принятую в империи иерархию. Со второй половины VIII в. наблюдается закат военно-политического Могущества Танской державы. На западе она теряет свои позиции в длительной борьбе с тибетцами, уйгурами, а позже кыргызами и тангутами на севере, где еще к концу VII в. был утрачен контроль на Кореей, ее теснят племена киданей, на юге - усилившееся государство Наньчжао. Потеря внешнеполитических позиций отражала постепенное нарастания кризисных явлений в империи, которые были обусловлены разложением крушением в конце VIII в. ее экономической основы - надельной системы землепользования. Бюрократический аппарат разрастался, что снижало его эффективность и умножало государственные расходы. Правительств пыталось его сократить, но это давало лишь временный успех. Введение экзаменов не могло искоренить процветавшие в чиновничьей среде протекционизм, взяточничество, злоупотребления властью. Не прекращалась борьба аристократических группировок за преобладающее влияние при дворе Разлагалась и военная система фу бин. Сменных солдат надолго задерживали в столице. Начальство всячески обирало их, использовало как подневольных работников. Усилилось дезертирство. Возрастающий нажим извне вынудил в начале VIII в. перейти к вербовке и найму солдат для пограничных гарнизонов вне рамок фу бин. Командование этими гарнизонами попало в руки местных военных губернаторов - цзедуши Опираясь на военную силу, они прибирали к рукам административную власть на местах. Логическим завершением этого процесса явился: вспыхнувший в 755 г. мятеж одного из них - Ань Лушаня.