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Сколько будет 234×4-147×5
Математика
Сколько будет 234×4-147×5
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
234×4=936 147×5=735 936-735=201
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