Рассказ про Родину 5-6 предложений для 4 класса.
Русский язык
Рассказ про Родину 5-6 предложений для 4 класса.
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Моя родин большая.я люблю ходить по паркам,зоопаркам.я люблю леса которые у нас есть.я обожаю свою родину за всё.
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