Математика 4 класс стр 53 номер 3

Математика
Математика 4 класс стр 53 номер 3
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Гость:
А фото есть? или напиши полностью задание.
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