Выполните действие:а) 5/12+3/10 б) 3/16+5/24 в) 2/7-5/42 г) 11/21-3/14
Математика
Выполните действие:а) 5/12+3/10 б) 3/16+5/24 в) 2/7-5/42 г) 11/21-3/14
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
5/12 + 3/10 = 25/60 + 18/60 = 43/60 -------------------------- 3/16 + 5/24 = 9/48 + 10/48 = 19/48 ----------------------------- 2/7 - 5/42 =12/42 - 5/42 = 7/42 = 1/6 ---------------------------- 11/21 - 3/14 = 22/42 - 9/42 = 13/42
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