Составьте выражение для решения задачи: 1. Периметр прямоугольника 16 см, одна из ??го сторон m см. Какова площадь прямоугольника? 2. Площадь прямоугольника 28 м², а одна из его сторон равна а м. Чему равен периметр прямоуго...

Алгебра

Составьте выражение для решения задачи: 1. Периметр прямоугольника 16 см, одна из ??го сторон m см. Какова площадь прямоугольника? 2. Площадь прямоугольника 28 м², а одна из его сторон равна а м. Чему равен периметр прямоугольника? 3. Из двух городов, расстояние между которыми s км, навстречу друг другу одновременно выехали два автомобиля. Скорость одного - V¹ км/ч, а скорость другого V² км/ч. Через сколько часов они встретятся? 4. Через какое время мотоциклист догонит велосипедиста, если расстояние между ними s км, скорость велосипедиста V¹ км/ч, а скорость мотоциклиста V² км/ч?

Автор: Гость