Переносные значение прилагательного -печальное-
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Переносные значение прилагательного -печальное-
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
Грустный ,вызывающий печаль (сожеление)
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