А) проводите произвольную прямую b. с помощью линейки и угольника построй несколько прямых, параллельных прямой b. б)проведи произвольную прямую b и отметь точку k, не лежащую на этой прямой. через точку k проведите прямую, па...

Математика
А) проводите произвольную прямую b. с помощью линейки и угольника построй несколько прямых, параллельных прямой b. б)проведи произвольную прямую b и отметь точку k, не лежащую на этой прямой. через точку k проведите прямую, параллельную прямой b.
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