Какую часть километра составляют 123 м, 450 м, 600 м, 75 м, 10 м?

Математика
Какую часть километра составляют 123 м, 450 м, 600 м, 75 м, 10 м?
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Автор: Гость
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 123/1000=0.123 км 2) 450/1000=9/20 км 3) 600/1000=3/5 км 4) 75/1000=3/40 км 5)10/1000=1/100 км
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