Какую часть километра составляют 123 м, 450 м, 600 м, 75 м, 10 м?
Математика
Какую часть километра составляют 123 м, 450 м, 600 м, 75 м, 10 м?
Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
1) 123/1000=0.123 км 2) 450/1000=9/20 км 3) 600/1000=3/5 км 4) 75/1000=3/40 км 5)10/1000=1/100 км
Не нашли ответ?
Ответить на вопрос
Похожие вопросы
Русский язык
Вставь пропущеные буквы. Когда летом п...дойдёшь в лес, то в траве в...дны алмазы. Все алмазыз бл...стят и перел...ваются на солнц... разными цвета...
Физика
Химия
Вычислите число молекул 12 углерода 22 водорода кислорода 11 которое содержится в ложке сахара массой 5 грамм