Ctgt=1 решите уравнения

Алгебра
Ctgt=1 решите уравнения
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Ответ(ы) на вопрос:
Гость:
T = arcctg1 t = 4 + пн
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